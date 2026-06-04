Haberler

Cezaevinden firar eden ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ardanuç'ta yakalandı

Cezaevinden firar eden ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ardanuç'ta yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 ay önce cezaevinden firar eden ve cinsel taciz, yağma, kasten öldürme gibi suçlardan toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.S. yakalandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, cezaevinden firar ettiği belirlenen ve çeşitli suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi ekiplerin dikkatini çekti.

Yapılan incelemelerde şahsın İ.S. olduğu tespit edilirken, GBT ve UYAP sorgusunda arandığı belirlendi.

Yaklaşık 8 ay önce kapalı ceza infaz kurumundan firar ettiği öğrenilen şahsın; cinsel taciz, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, iş yerinde silahla yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, muhafaza görevini kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kasten yaralama, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi

Saran cephesinden hapis cezasına ilk yorum

Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti

Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti
6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Dilan Polat yere çöküp dakikalarca ağladı, kimse engel olamadı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>