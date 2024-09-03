Artvin Borçka'da Arazi Anlaşmazlığı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin Borçka ilçesinde amca çocukları arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucu bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Demirciler köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Demirciler köyü Ormanlı mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.N. (26) amcasının oğlu Oğuzhan Nişancı'yı (28) av tüfeğiyle vurdu. Oğuzhan Nişancı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından M.N. ve babası M.N (67) Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 3 tabanca ve 2 av tüfeğine el konuldu. - ARTVİN