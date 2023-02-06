Artçı deprem binaları böyle salladı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı deprem, binaları böyle salladı. Adıyaman'da, 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı deprem, binaları böyle salladı. Vatandaşlar, panikle koşuşturdu. İnsanlar yakınlarını enkaz altından çıkartmaya çalışırken, yaşanan artçı deprem binaları salladı. Yaşanan panik kameralara yansıdı. Artçı depremde binaların sallanması ve yaşanan korku kameralara yansıdı. Adıyaman'da, yüzlerce binanın yıkıldığı görüldü. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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