Arsuz'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin diğer konteynerlere sirayet etmesi önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı