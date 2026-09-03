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Arsuz'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Arsuz'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşam alanı olarak kullanılan bir konteyner alevlere teslim oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale gelirken, soğutma ve emniyet çalışmaları tamamlandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin diğer konteynerlere sirayet etmesi önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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