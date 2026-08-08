Hatay'da Kadının Parmağı Blenderden İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Hatay’da parmağını blendere sıkıştırarak hastanede tedavi altına alınan kadının parmağını sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Hatay'da parmağını blendere sıkıştırarak hastanede tedavi altına alınan kadının parmağını sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Arsuz'da elini blendere sıkıştıran kadın, soluğu devlet hastanesinde aldı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, titiz çalışmayla kadının parmağındaki blender parçasını sağ salim keserek çıkardılar. Blenderen çıkartılmasıyla kadın rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı