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Arsuz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Pirinçlik Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arsuz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Aşırı fırtınayla birlikte büyüyen yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arsuz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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