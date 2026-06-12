Arsuz'da bahçe yangını
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altındı.
Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı