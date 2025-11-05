Haberler

Arsin'de Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde balık avlarken kaybolan Mehmet Ali Gürsoy'un arama çalışmaları, ay sonu itibariyle umutsuz bir şekilde sonlandırıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi, denizden ve havadan yapılan aramalara rağmen Gürsoy'dan hiçbir iz bulamadı.

Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları ay sonuna kadar devam etti. Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda personel katılırken, havadan helikopter, dron ve insansız hava araçları ile, denizden ise sonarlarla bölge tarandı. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy'dan bir ize rastlanılmazken, ay sonu itibariyle arama çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
