Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Arpaçay'da Hayvan Otlaması Nedeniyle Kavga: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlaması meselesi yüzünden köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayda yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Arpaçay'da 'hayvan otlaması' yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. Arpaçay'a bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köylüleri arasındaki bulunan arazide hayvan otlatan 1 çobanı, Atçılar köyünden bazı köylüler uyarak hayvanlarını başka yerde otlamasını istedi. Bunun üzerine çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi. Kaya ve Karabulut aileleri arasında kavga çıktı.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. jandarmanın araya girmesiyle son bulan kavgada, İ.K., M.K., Ö.K., E.K., C.K., N.K., K.K., ile Ö.K., U.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Arpaçay ve Kars'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.