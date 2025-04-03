Arpaçay'da Hayvan Otlaması Nedeniyle Kavga: 10 Yaralı

Arpaçay'da 'hayvan otlaması' yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. Arpaçay'a bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köylüleri arasındaki bulunan arazide hayvan otlatan 1 çobanı, Atçılar köyünden bazı köylüler uyarak hayvanlarını başka yerde otlamasını istedi. Bunun üzerine çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi. Kaya ve Karabulut aileleri arasında kavga çıktı.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. jandarmanın araya girmesiyle son bulan kavgada, İ.K., M.K., Ö.K., E.K., C.K., N.K., K.K., ile Ö.K., U.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Arpaçay ve Kars'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS