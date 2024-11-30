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Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Arpaçay'da polis ve jandarma ekipleri, asayiş ve güvenlik için ilçe genelinde başlattıkları uygulamalarla giriş çıkışlarda GBT sorgulamaları ve araç kontrolleri gerçekleştiriyor. Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimler, vatandaşlardan tam destek görüyor.

Arpaçay'da polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler ilçe genelinde başlattıkları uygulamalar kapsamında; giriş ve çıkış noktalarında GBT sorgulaması yapıyor, araçları durdurarak detaylı kontroller gerçekleştiriyor.

Arpaçay Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uygulamalara asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katılıyor. Yapılan denetimlerde hem kimlik kontrolleri yapılırken hem de araçlarda arama yapılıyor.

"Vatandaşlardan tam destek"

Yoğun güvenlik tedbirleri vatandaşların da takdirini topladı. İlçe halkı, polis ve jandarma ekiplerinin kararlılıkla gerçekleştirdiği uygulamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, huzurun devamı için bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"Güvenlik önceliğimiz"

Arpaçay Kaymakamlığı'nca yapılan paylaşımda; "Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce halkımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükununun sağlanması amacıyla, Arpaçay'ımızın farklı noktalarında Genel Asayiş Uygulaması yapılmıştır. Köylerimizde ve mahallelerimizde uygulamalarımız devam edecek olup, halkımızın huzur ve sükununa halel getirecek faaliyetlere geçit verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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