Arnavutköy'de hafriyat kamyonu alev alev yandı

Arnavutköy'de seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun dorse kısmı alev alev yandı.

Arnavutköy Dursunköy Baklalı Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun dorse kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek dorseyi tamamen kapladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı