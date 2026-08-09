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Arnavutköy'de Otobüs Kazası Kamerada

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Arnavutköy’de yolu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de yolu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de Vanyolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameralara yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan hızla gelen yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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