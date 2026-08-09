Arnavutköy'de Otobüs Kazası Kamerada
Arnavutköy’de yolu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de yolu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de Vanyolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameralara yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan hızla gelen yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı