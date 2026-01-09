Haberler

Arnavutköy'de, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Arnavutköy'de meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu ve olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Arnavutköy'de, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralılar var, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden otomobil çarpıştı. Kazada, yolcuların da aralarında bulunduğu yaralılar var. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

