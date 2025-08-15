Arnavutköy'de Yol Kenarında Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Arnavutköy'de Yol Kenarında Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan 37 yaşındaki Veysi Bulut'un cansız bedeni bulundu. Yanında bir tabanca ile birlikte tespit edilen Bulut'un ölümüyle ilgili polis incelemeleri devam ediyor.

Arnavutköy'de yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar ihbarda bulunurken kişinin hayatını kaybettiği ve yanında bir tabanca olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini ve edinilen bilgiye göre cansız bedenin 37 yaşındaki Veysi Bulut'a ait olduğunu belirledi. Kişinin cansız bedeninin yanında bir de tabanca bulunurken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, cadde üzerindeki alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil çalışması yaparken, tabanca da incelemeye alındı. Bulut'un cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

