Arnavutköy'de Yeşil Alanlar Çöp Yığınına Dönüştü

Arnavutköy'de Yeşil Alanlar Çöp Yığınına Dönüştü
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, duyarsız vatandaşlar döküm sahasına ödeme yapmamak için orman arazilerine çöp ve atık bırakıyor. Özellikle tekstil ve moloz kalıntıları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bölgedeki doğal güzelliklere zarar veriyor.

Döküm sahasına para ödememek için yeşil alanları katlediyorlar

Arnavutköy'de orman arazilerine dökülen çöpler böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan geniş ormanlık alan ve yeşil arazi; duyarsız vatandaşların döküm sahasına para ödememek adına attığı çöpler ve atıklarla doldu. Özellikle tekstil atıkları ve moloz kalıntılarını çuvallara dolduran vatandaşlar yeşil alanlara attı. Bazı kaçak dökümler güvenlik kamerası tarafında görüntülenirken, oluşan kötü görüntü ve doğa katliamı havadan görüntülendi.

İstanbul'un yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle ön planda olan ilçesi Arnavutköy'de son zamanlarda vatandaşların geri dönüşüm tesisine ödeme yapmak istememesi nedeniyle attığı kaçak dökümler kötü görüntüye neden oluyor. Tekstil ve moloz yığınlarını çuvallara koyan vatandaşlar ilçe genelinde bulunan ormanlık ve çayırlık alanları adeta katlederek çöplerini bırakıp kaçıyor. Bir kişinin kamyonetle yanaşarak dönüşüm tesisine götürmesi gereken atıklarını çöp konteynırı yanındaki çayırlık alana bırakması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan ilçe genelindeki ormanlık ve yeşil alan kıyılarına bırakılan çöplerin oluşturduğu tahribat ve kötü görüntü don kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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