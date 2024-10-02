Arnavutköy'de Yatılı Okulda Yemekten Zehirlenme Olayı

Arnavutköy'de yatılı okulda 14 kişi yemekten zehirlendi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir yatılı okulda yemek yiyen 10 öğrenci ve 4 öğretmen zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan yatılı bir okulda dün akşam saatlerinde yemek yiyen E.N.Y., C.İ.S., U.G.A., Y.Y., E.M., G.Ç., E.Ç., I.S.K., I.H., Z.S.B isimli 10 öğrenci ve A.İ.U., H.B., G.B., S.O. isimli 4 öğretmen yemekten zehirlendi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın yaşandığı okul ve 14 kişinin tedavi gördüğü hastane görüntülendi.