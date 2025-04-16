Arnavutköy'de Tırın Kör Noktasında Kaza

Arnavutköy'de ilginç kaza kamerada: Tırın kör noktasına giren araç kazaya sebebiyet verdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafif ticari araç, sağ şeritte park halindeki araçlar nedeniyle sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki tırın şoförü, kör noktada kalan araca çarptı. Hafif ticari araç, bir müddet sürüklendikten sonra çarpan tır ile yol kenarında park halindeki tır arasında sıkıştı. Araçlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. hafif ticari araç, sağ şeritte park halindeki araçlar nedeniyle sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki tırın şoförü, kör noktada kalan araca çarptı. Hafif ticari araç, bir müddet sürüklendikten sonra çarpan tır ile yol kenarında park halindeki tır arasında sıkıştı. Araçlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı. Kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın tırın kör noktasında kaldığı ve sürüklenerek iki tır arasında sıkıştığı görüldü.