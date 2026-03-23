Arnavutköy'de tekel bayisinde çıkan tartışmada silahlar konuştu

Arnavutköy'de, tekel bayisinde yaşanan tartışma silahlı arbedeye dönüştü. İş yeri sahibinin havaya ateş açması üzerine şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 21 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayisine gelen bazı kişiler alkol satın almak istedi. İş yeri sahibinin satış yapmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanınkısa sürede büyümesiyle şahısların küfür ederek zorla alkol almaya çalıştıkları öne sürüldü. Yaşanan gerginlik sırasında iş yeri sahibi Ekrem Terim'in, kendini korumak ve şahısları uzaklaştırmak amacıyla ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtığı öğrenildi. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, şüphelilerden birinin yürüyerek, diğerinin ise bir araca binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

"Alkol vermeyince küfür ettiler"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Ekrem Terim, "Ben 1988'den beri buradayım, esnafım. Herkes beni tanır. 2001 yılında bu iş yerini açtım. Gece saatlerinde iki kişi içeri girdi ve alkol istediler. Ben de saat 22.00'den sonra alkol satışı yasak olduğu için veremeyeceğimi söyledim. Bana 'vereceksin' dediler ve küfür ettiler. Daha sonra içlerinden biri koşarak arabaya gitti. Silah almaya gittiğini düşündüm. Ben de korktum, yanımdaki ruhsatlı silahla havaya ateş açtım. Saldıracaklarını düşündüm. Onlar da bunun üzerine kaçtı. Arabada da birkaç kişi daha vardı. Kaç kişi olduklarını tam bilmiyorum ama 2-3 kişi daha vardı. Ben sadece korktuğum için havaya ateş açtım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

