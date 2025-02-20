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Sokak ortasında acımasız dayak kamerada

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Arnavutköy'de sokak ortasında bir şahıs hastanelik olana kadar dövüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın olayın başında kaskla gruptaki kişilerden dayak yediği ve yere yığıldığı görülüyor.

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup sokak ortasında yaşadığı tartışma sonucunda bir kişiyi acımasızca döverek hastanelik etmişti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sonrasında polis ekipleri çalışma yapmış H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Olayın yankıları sürerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

YERE DÜŞÜRÜP DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların bir genci ortasına alarak dövdüğü, kafasını sokakta bulunan işyeri camına vurduktan sonra kaskla saldırıp yere düşürdüğü, yere düşürdükten sonrada tekmelemeye devam ettikleri görüldü. Kavganın ilk çıktığı anları kaydeden görüntülerde şahısların acımasızca bir kişiyi döverek hastanelik ettiği anlar net şekilde kaydedildi.

Sokak ortasında acımasız dayak kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Ne Erkeklermiş be.

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