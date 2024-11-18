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Özel okulu kurşun yağmuruna tuttular! Olayın nedeni tehdit mesajlarında gizli

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir özel okul kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayın ardından okul sahibine bir kişinin, "Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve. Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin." şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir özel okul kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Okul sahibi S.T.'ye, saldırı sonrası tehdit eden mesajlar gönderildiği öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ÖZEL OKULA SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan bir özel okul dün sabah saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlar okulun çevresindeki bir araziden pencereye doğru sıkıldı. Kurşunların isabet ettiği cam kırılırken, sınıf içerisindeki tavana ve akıllı tahtaya da kursun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayı yapan saldırgan veya saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi.

Arnavutköy'de Özel Okul Kurşunlandı, Okul Sahibine Korkutucu Mesajlar Gönderildi

"KARDEŞİMİ İŞTEN ÇIKARMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Polis ekipleri okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından "Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve " ve "Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin" yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.

OKUL İLE İLÇE EMNİYET BİNASI ÜZERİNDE

Öte yandan okulun Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile aynı cadde olan Egemen Caddesi üzerinde olması da dikkatleri çekti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Özel okulu kurşun yağmuruna tuttular! Olayın nedeni tehdit mesajlarında gizli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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