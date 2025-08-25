Arnavutköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili incelemeler başlatıldı.

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Hızla büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangın ormana yayılmadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.