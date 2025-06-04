Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere etek giydirip video çektiler

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere etek giydirip video çektiler
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Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde kuşlarını çalan kişileri yakalayan bir grup genç, hırsızları kadın kıyafeti giydirip o anları videoya aldı. Hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişiye kadın kıyafeti giydirildi ve bu durum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, koltuğa oturan bir kişinin elindeki kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

Arnavutköy'de kuşlarını çalan şahıslar, zanlılara kadın kıyafeti giydirip video çekti. Şahısların o anlara ilişkin videoyu arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı. 2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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