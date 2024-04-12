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Arnavutköy'de Kimyasal Madde Paniği

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Arnavutköy'de kimyasal madde paniği

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir vatandaş, sokak ortasında bulunan bir bidonu yolun kenarına koymak isterken, bidon içerisinde sallanan sıvı madde bir anda köpürerek etrafa dökülmeye başladı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin araştırması sonrasında sıvının Tuzruhu olduğu anlaşıldı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Ünsiyet sokakta yaşandı. İddiaya göre, evine doğru giden bir vatandaş yolun ortasında bulunan bidonu kaldırarak kaldırıma koymaya çalıştı. Bidonun içerisinde sıvı madde olduğunu fark eden vatandaş, merak ederek bidonun kapağını açtı. Taşıma sırasında sallanan sıvı kapağı açılınca bir anda köpürerek kaldırıma döküldü. Karşılaştığı durum karşısında panikleyen vatandaş, bidonun içerisinde bulunan maddenin kimyasal madde olduğunu düşünerek 112 acil durum hattını arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından bidonun içindeki yabancı sıvının 'Tuz Ruhu' olarak bilinen deterjan olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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