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Arnavutköy'de kamyonetin kasasında çıkan yangın aracı sarıp maddi hasara yol açtı

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Arnavutköy'de kamyonetin kasasında çıkan yangın aracı sarıp maddi hasara yol açtı
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İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde seyir halindeki kamyonetin kasa bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sarınca kamyonet maddi hasar gördü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki bir kamyonetin kasa bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, kamyonetin yol üzerinde alev topuna döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Kalıbayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan kamyonetin kasa bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın diğer bölümlerine sıçradı. Alevlerin aracı tamamen sarmasıyla kamyonet yol üzerinde adeta alev topuna döndü. Yangın nedeniyle kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alev alev yandığı anlar kamerada

Kamyonetin alevlere teslim olduğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın büyük bölümünün alevler içerisinde kaldığı, kamyonetten yükselen yoğun dumanın çevreyi kapladığı görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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