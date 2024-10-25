Arnavutköy'de Kaçak Hafriyat Kargaşası: Kamyon Sürücüsü Kaçtı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ortalığı birbirine katıp kaçtı

Hem kaçak hafriyat döktü hem de mahalleyi savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de, mahalle arasına kaçak hafriyat döktükten sonra kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı. Yakalanmamak için dorseyi kapatmadan ilerleyen sürücü, önce telekom kablolarına takıldı daha sonrada direk ve yönlendirme levhalarını yıktı. Sürüklenen direkler iki araca hasar verirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu boş araziye yanaşarak dorsesini kaldırıp kaçak döküm yaptı. Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yakalanmamak için acele edince dorsesini kapatmadan yola devam etti. Açık dorse önce telekom kablolarına takıldı ardından kablolarla beraber direkler ve yönlendirme levhaları da yerinden sökülerek sürüklendi. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen direk ve kablolar yol kenarında park halindeki araçlara zarar verdi. Seslere uyanan mahalle sakinleri yaşanılanlar karşısında şoke olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun açık dorsesiyle birlikte kablo ve direkleri sürüklediği görüldü. Olayı gerçekleştiren hafriyat kamyonu sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri polise şikayetçi olurken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Döküm sahasına götürmesi gereken ürünleri gelip buraya döküyor"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Maşallah Ozan, "Çarşamba günü ayın 23'ünde olay gerçekleşti. Bir kişi gelip buraya döküm yapıyor damperini indirmeden yola devam ediyor. Bizim araçlarımıza zarar verdi. Biz polise gerekli bilgileride verdik. Döküm aldığı şirkete kadar ulaştım ve bilgileri emniyete verdim. Direkler, kablolar, elektrik direkleri hepsi devrilmiş. Döküm sahasına götürmesi gereken ürünleri gelip buraya döküyor. Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim hem kamu malına hem de vatandaşın malına zarar verdi. Alkollü olduğunu sanmıyorum biz kovaladık aşağıda direkleri araçtan çıkartmaya çalışıyordu bizi görünce kaçtı yine" ifadelerini kullandı.

"Camdan baktığımda direk ve kabloların sallandığını gördüm"

Mehmet Ozan ise, "Ben bir ses duydum birinin düştüğünü sandım ilk başta. Camdan baktığımda direk ve kabloların sallandığını gördüm. Ben bağırdım adam durmadan gitti. Biz polisi aradık ama kendisi kaçtı. Buraya döküm yapmış normal döküm değil kimyasal dökmüş gibi. Kaç gündür internetimiz yok mağduriyette yaşıyoruz. Bu şekilde olmaz bu çocuklar hep burada oynuyor" şeklinde konuştu.