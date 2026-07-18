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Arnavutköy'de inşaatta beton dökülürken 6 katlı binanın duvarı patladı: Yüzlerce kilo beton bina içerisine doldu

Arnavutköy'de inşaatta beton dökülürken 6 katlı binanın duvarı patladı: Yüzlerce kilo beton bina içerisine doldu
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İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü sırasında bitişik 6 katlı binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton içeri dolarak merdivenleri kapattı, mahsur kalanlar kurtarıldı. Yaralanan olmazken bina tahliye edildi.

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı patladı. Asansör boşluğu ile yan cephe duvarının yıkılması sonucu yüzlerce kilogram beton bina içerisine dolarken, mahsur kalan bina sakinleri ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta devam eden beton dökümü sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın asansör boşluk duvarı ile yan cephe duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yüzlerce kilogram beton ve parçaları bina içerisine savruldu. Asansörde ve iki bina arasındaki boşlukta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Beton ve molozların merdiven boşluğunu kapatması nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Bina tedbir amacıyla boşaltıldı

10 ailenin yaşadığı 6 katlı bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı. Vatandaşların valizleriyle evlerinden çıkarak araçlarına bindiği anlar görüntülenirken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından inşaat alanı ile duvarın patladığı bina drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, asansör boşluğu ile yan cephede oluşan hasar, bina içerisine dolan yüzlerce kilogram beton ve merdiven boşluğunu kapatan beton kütleleri yer aldı. Bina sakinleri ise inşaatın başladığı günden bu yana duvarlarda çatlaklar oluştuğunu, durumu defalarca firma yetkililerine bildirdiklerini ancak gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Vatandaşlar ayrıca şantiyede yabancı uyruklu işçilerin çalıştığını öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi.

"Çatlakları söyledik, önlem alınmadı"

Bina sakinlerinden Murat Çakmak, inşaatın başladığı ilk günden itibaren binada çatlaklar oluştuğunu belirterek, "İlk başladığında duvarın çatladığını söyledik. Önlem alınmasını istedik ama kulak arkası ettiler. Müteahhide ulaşamıyoruz. Duvar yıkılınca merdivenlerin önü kapandı, kimse aşağı inemedi. Teknik ekipler yukarı çıkarak içeride kalanları indirdi. Allah korusun o sırada merdivenlerde ya da asansörde biri olsaydı çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi." dedi.

"Sekiz aylık bebeğim vardı, Allah korudu"

Bina sakinlerinden Nurullah Zengin ise olay sırasında ailesinin binada bulunduğunu belirterek, "Eşim arayıp 'Bina yıkılmış, çıkamıyoruz' dedi. Beton dökülürken duvarı delip binanın içine girdi. Sekiz aylık bebeğim vardı. Allah korudu. Küçük oğlum merdivende olsaydı ne olacaktı. Beton altıncı kattan giriş kata kadar binanın içine dolmuştu. Bu binada 10 aile yaşıyor. Çok şükür kimse yaralanmadı. Eğer burada bir can gitseydi bunun hesabını kim verecekti" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hasar gören binaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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