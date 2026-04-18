Arnavutköy'de bekçilerden operasyon: İşletmeyi kurşunlama girişimi engellendi

Arnavutköy'de bekçilerden operasyon: İşletmeyi kurşunlama girişimi engellendi
İstanbul Arnavutköy'de, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçilerin yaptığı müdahale sayesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama ve haraç girişimi engellendi. Üzerinde silah ve tehdit unsurları bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçilerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama ve haraç girişimi engellendi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de, 8 Nisan gece saat 03.00 sıralarında, devriye görevinde bulunan Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde susturuculu tabanca, susturucu, kar maskesi ve inşaat eldiveni ele geçirildi. Kimliği tespit edilen E.S. (18) isimli şahsın, Arnavutköy'de bulunan bir işletmeye yönelik kurşunlama hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Aynı işletmeye 2'nci defa geldiler, yakalandılar

Yapılan araştırmaların devamında ise şüpheli ile bağlantılı bazı şahısların söz konusu işletmeden haraç talep ettiği ve işletme sahibini mesaj yoluyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, 10 Nisan gece saat 01.30 sıralarında bekçilerin devriyesi sırasında aynı işletmenin bulunduğu sokağa gelen yüzleri maskeli ve eldivenli iki şahıs fark edildi. Bekçilerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Y.K. (24), M.K. (23) olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.S. (18) ile diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılardan ilk görüntü geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki

Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik yanıt
Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la o ülkeye gitmiş