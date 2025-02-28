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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonunda Yangın

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonunda Yangın
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Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonunun motor kısmında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, sürücünün dumanları fark etmesiyle başladı ve kısa sürede alevlere dönüştü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kamyonda maddi hasar oluştu.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca İhsaniye yolu üzerinde bir hafriyat kamyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, kamyonu durdurarak araçtan indi. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, ekiplerinin olay yerine geç geldiği iddia edilirken, söndürme çalışmaları sonrası yandın söndürüldü. Siyah dumanların yükseldiği hafriyat kamyonunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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