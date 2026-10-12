Arnavutköy'de freni boşalan midibüs iki katlı evin bahçesine daldı, kimse yaralanmadı

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Arnavutköy'de park halindeki midibüsünden gelen sesi kontrol etmek için aşağı inen sürücü, frenin boşalmasıyla büyük şok yaşadı. Hareket eden midibüsü durdurmaya çalışan sürücünün çabası yetersiz kalırken, kontrolsüz şekilde ilerleyen araç iki katlı bir evin bahçesine daldı. Facia ucuz atlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Arnavutköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde bulunan servis midibüsünün sürücüsü, aracını çalıştırdıktan hemen sonra motor kısmından gelen sesi fark etti. Sesi kontrol etmek amacıyla araçtan inen sürücünün aşağı inmesiyle birlikte midibüsün freni boşaldı.

Sürücü koştu ama yetişemedi

Aracın hareket ettiğini gören sürücü, midibüse tekrar binerek durdurmak için arkasından koştu ancak yetişemedi. Yokuş aşağı ve caddeden karşıya hızla geçen midibüs, yol kenarında bulunan iki katlı bir evin bahçesine girdi. Bahçede park halinde duran bir otomobil ile römorkuna çarparak durabilen midibüs, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Maddi hasarla atlatıldı

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken; evde, bahçedeki otomobilde ve römorkta ağır maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, yaşanan sıra dışı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sürücünün araçtan inmesi, midibüsün birden hareket etmesi, sürücünün aracın peşinden koşması ve midibüsün evin bahçesine dalma anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı