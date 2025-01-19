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Arnavutköy'de Fiat Tofaş Marka Araçta Yangın Çıktı

Arnavutköy'de Fiat Tofaş Marka Araçta Yangın Çıktı
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Arnavutköy'de seyir halindeki bir Fiat Tofaş otomobilinin motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tofaş marka otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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