Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ehliyetsiz sürücü Musa A.'nın kullandığı araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi İmrahor Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa A. yönetimindeki 34 BLB 9816 plakalı araç, karşı yönden gelen Sadık A. yönetimindeki 57 AS 477 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki çayırlık araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yapılan kontrollerde, Musa A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ehliyetsiz sürücü Musa A. olduğu, diğer üç yaralının ise Sadık A.'ın kullandığı araçta bulunan yolcular olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kazadan sonra yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaralılardan birisinin "Dizlerimi hissetmiyorum" dediği duyuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi