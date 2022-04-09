Arnavutköy'de cinayet: İnşaat bekçisini ezdiler - Haberler

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Arnavutköy'de cinayet: İnşaat bekçisini ezdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de cinayet: İnşaat bekçisini ezdiler

Arnavutköy'de gece saatlerinde inşaata hırsızlık yapmak için giren şahıslar, bekçilik yapan yabancı uyruklu şahsı ezdi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde inşaata hırsızlık yapmak için giren şahıslar, bekçilik yapan yabancı uyruklu şahsı ezdi. Bekçi hayatını kaybederken Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay. Hadımköy Mahallesi'nde 26 Mart Cumartesi günü meydana geldi. İnşaat alanında vücudunun çeşitli yerlerinden kırılmış ceset bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cesedin inşaatta gece bekçisi olarak çalışan Hasan isimli yabancı uyruklu şahıs olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda plakası olmayan bir aracın inşaat alanından aldıkları malzemeleri araca yüklerken Hasan isimli kişinin durumu fark ederek onları durdurmaya çalıştığı öğrenildi. Tam o anda şüphelilerin aracı çalıştırarak olay yerinden kaçarken gece bekçisi Hasan'ı ezdikleri belirlendi.

4 şüpheli gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, aracın izini sürdü. Konuyla ilgili, Tarık A.(41), Sergan A.(26) ile Şaban Ç.(27), Dursun K.(23) gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin olay günü aracı Şaban Ç.'nin kullandığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sergen A. ile Şaban Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de cinayet: İnşaat bekçisini ezdiler

Arnavutköy'de cinayet: İnşaat bekçisini ezdiler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hadımköy, İnşaat, Polis, Bekçi, 3. Sayfa, Haberler

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