Arnavutköy'de Buzlanan Yolda Kaza: Park Halindeki Araçlara Çarptı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde buzlanan yoldan çıkamayan bir araç, geri geri kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, ancak olayda yaralanan olmadı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde buzlanan yoldan çıkamayan araç geri geri kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle yokuşu çıkamayan araç geri kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa