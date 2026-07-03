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"Uzaklaştırma kararı bulunan eşin, havalandırma boşluğundan girerek evi ateşe verdiği" iddiası

'Uzaklaştırma kararı bulunan eşin, havalandırma boşluğundan girerek evi ateşe verdiği' iddiası
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İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin evine havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Kadın KADES ile yardım istedi, kurtarıldı; şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşler arasında yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen şüpheli, iddiaya göre havalandırma boşluğundan girdiği evi ateşe verdi. Bu sırada evde bulunan kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kadını kurtarırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasında olduğu eşi Güllü A.'in yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Yangını fark eden Güllü A.'nın cep telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu, ihbarın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Enes A.'yı gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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