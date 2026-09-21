Arnavutköy'de bahçedeki saksı çiçeğini alan kadından aile şikayetçi olmadı

Arnavutköy'de bir binanın bahçesinde bulunan saksıdaki çiçek, yoldan geçen bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının önce çiçeklere bakarak yoluna devam ettiği, kısa süre sonra geri dönerek saksıdaki çiçeği alıp uzaklaştığı görüldü. Bina sakinlerinden Fatih Tuna, çiçeğin kayınvalidesinin en sevdiği çiçek olduğunu belirterek, "Görürse getirsin. Kaynanamın en sevdiği çiçekti" dedi.

Olay, 18 Eylül 2026 tarihinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde saat 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesinde uzun süredir yetiştirilen çiçeklerden biri yoldan geçen bir kadın tarafından alındı. Bir süre sonra bahçedeki çiçeğin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, damadı Fatih Tuna'dan binanın güvenlik kameralarını kontrol etmesini istedi. Görüntüleri inceleyen Tuna, çiçeğin yoldan geçen bir kadın tarafından götürüldüğünü fark etti.

Önce baktı, yoluna devam etti, sonra geri döndü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının binanın önünden geçtiği sırada bahçedeki çiçeklere baktığı görüldü. Yoluna devam eden kadın, bir süre sonra geri dönerek bahçeye yöneldi. Saksıdaki çiçeği alan kadın daha sonra bölgeden uzaklaştı. Olay karşısında şaşırdıklarını anlatan bina sakinleri, bugüne kadar bahçede ve bina önünde bulunan eşyalarının alınmadığını, bu nedenle çiçekleri de rahatlıkla dışarıda bıraktıklarını söyledi. Aile, çiçeği alan kişinin yaşı nedeniyle olayla ilgili şikayetçi olmadı.

"Teyzenin böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmemişti"

Yaşananları anlatan Fatih Tuna, "Kaynanam bu dairede oturuyor. Çiçeğinin çalındığını fark edince bize kameralara bakmamızı söyledi. Biz de görüntüleri inceledik. Bir teyzenin önce buradan gelip çiçeklere baktığını, biraz ilerledikten sonra tekrar geri geldiğini gördük. Bir çiçeği koparıyor, ardından diğer çiçeği de saksısıyla alıp gidiyor" dedi. Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını belirten Tuna, "Şikayetçi olmadık, yaşlı olduğundan dolayı. Değerli bir çiçekti. Bu zamana kadar buradan kimse bir şey almadı. Eşyalarımız hep dışarıdaydı. İlk başta çoluk çocuk aldı diye düşündük. Teyzenin böyle bir şey yapacağı hiç aklımızdan geçmemişti" ifadelerini kullandı.

"Görürse getirsin, kaynanamın en sevdiği çiçekti"

Çevrede yaşayan vatandaşları da uyaran Tuna, "Herkesin böyle bir olayın yaşandığını bilmesini istiyoruz. Kimse eşyalarını ya da çiçeklerini dışarıda bırakmasın, herkes bilgilensin" diye konuştu. Çiçeği alan kişiye de seslenen Tuna, gülümseten bir çağrıda bulunarak, "Görürse getirsin. Kaynanamın en sevdiği çiçekti" dedi.

Yaşananlar binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı