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Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de bulunan 6 katlı bir ayakkabı fabrikasının bodrum katında yangın çıktı.

Arnavutköy'de bulunan 6 katlı bir ayakkabı fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumanların yükseldiği fabrikadaki söndürme ve çatıda mahsur kalanları kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, adeta can pazarının yaşandığı yangında çatıda mahsur kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yangın nedeniyle paniğe kapılan işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ise söndürme çalışmalarını inceledi ve işçilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

ÇATIDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Öte yandan yangında mahsur kalan işçinin kurtarılması dron tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde söndürme çalışmaları da yer aldı.

(Batuhan Toprak - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arnavutköy İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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