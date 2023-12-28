11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
Arnavutköy'de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk, dışarıdan gelen anne ve babası tarafından başından vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun, babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu öğrenilirken, baba gözaltına alındı.
Arnavutköy'de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk, silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, silah sahibi baba gözaltına alındı.
EVDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, saat 19.00 sularında Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.
BABASI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.'nün cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Çocuğun, babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, baba gözaltına alındı.