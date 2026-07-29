Armutlu Kapaklı hattında orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı

Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında orman yangını meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirirken, vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı