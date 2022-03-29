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Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendiÇANAKKALE Çanakkale'de, arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girerek denize atlayan ve hayatını kaybeden Samet Umut Öner için bugün Ezine'de cenaze namazı kılındı.

EZİNE, ÇANAKKALE (İHA) - Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

ÇANAKKALE Çanakkale'de, arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girerek denize atlayan ve hayatını kaybeden Samet Umut Öner için bugün Ezine'de cenaze namazı kılındı.

Olay, dün 20.45 sıralarında iskele bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla muhabbet eden lise 11'inci sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, kordondan iskeleye yüzeceğini öne sürerek 100 lira parasına iddiaya girdi. Daha sonra denize atlayan Öner, bir süre sonra gözden kaybolunca çevrede bulunan 2 kişi denize atlayarak Öner'i aramaya başladı. Daha sonra bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları geldi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Samet Umur Öner'i denizin dibinden yaklaşık 20 dakika sonra çıkardı. Ambulansa alınan ve kalp masajı yapılarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Talihsiz genç için bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Özgür Öner gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Lise öğrencisi Samet Umut Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denizde boğulan genç için cenaze töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü - 3. Sayfa

Çanakkale, Cenaze, Ezine, Umut, 3. Sayfa, Haberler

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