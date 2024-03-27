Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettiler

Ankara'daki akran şiddeti kamerada

ANKARA - Ankara'da 3 kız çocuğu arasında çıkan kavgayı ayırması gereken arkadaşları, müdahale etmedikleri olayı cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, Sincan'ın Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan 3 kız çocuğunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Saç başa çıkan kavgaya müdahale etmeyen diğer çocuklar ise o anlar cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde kavgayı gören birinin, "Kaç kişi dalıyorsunuz" dediği duyuldu.