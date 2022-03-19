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Arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan liseli genç, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te ormanlık alanda arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan gençlerden Ömer Yusuf Usta, toprağa verildi. Usta'nın telefonundan kız arkadaşına gönderdiği mesajlar, olayın nedenini ortaya çıkarmıştı. Usta'nın yakınlarının cenazede ayakta zor durdukları görüldü.

Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda iple ağaca asılı halde cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Ömer Yusuf Usta otopsi işleminin tamamlanmasının ardından ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan liseli genç, toprağa verildi

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI DA KATILDI

Yenişehir Camii'nde düzenlenen törene lise öğrencisi Usta'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan liseli genç, toprağa verildi

YAKINLARI AYAKTA ZOR DURDU

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 15 yaşındaki gencin naaşı Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi Meşeli Boğaz Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta'nın okul arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, yaşamına kendisiyle birlikte son veren Oğuzhan Ustaoğlu'nun cenazesinin ise otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan liseli genç, toprağa verildi

Arkadaşıyla birlikte ağaca asılı halde bulunan liseli genç, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Şirinevler, Karabük, Otopsi, Cenaze, 3. Sayfa, Haberler

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