Arkadaşının evinde pencereden düşen üniversiteli kız ağır yaralandı

Karaman'da arkadaşlarının yaşadığı apart dairenin penceresinden düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Olay, saat 02.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarının kaldığı eve ziyarete geldiği öğrenilen B.Ş. (19), 3'üncü kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi üniversitede muhasebe bölümü öğrencisi olan B.Ş.'nin düştüğü yer ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
