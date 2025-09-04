Haberler

Arkadaşını Domuz Zannedip Vuran Şüpheli Serbest Bırakıldı

Arkadaşını Domuz Zannedip Vuran Şüpheli Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Aladağ ilçesinde, av sırasında arkadaşını domuz zannederek vurduğu iddia edilen H.M., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayda yaralanan Barış Şahin hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 gün önce meydan gelen olayda, arkadaşını domuz zannederek av tüfeğiyle vuran şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, 30 Ağustos günü ilçenin kırsal bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Şahin (17) ile birlikte avlanmaya çıkan H.M., hareket eden arkadaşını domuz zannederek tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığıldı. Arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürülen Barış Şahin, ertesi gün hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.M., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.