Arkadaşını Domuz Zannedip Vuran Şüpheli Serbest Bırakıldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde, av sırasında arkadaşını domuz zannederek vurduğu iddia edilen H.M., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayda yaralanan Barış Şahin hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 gün önce meydan gelen olayda, arkadaşını domuz zannederek av tüfeğiyle vuran şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.
Olay, 30 Ağustos günü ilçenin kırsal bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Şahin (17) ile birlikte avlanmaya çıkan H.M., hareket eden arkadaşını domuz zannederek tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığıldı. Arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürülen Barış Şahin, ertesi gün hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan H.M., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.