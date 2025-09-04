Arkadaşını Domuz Zannedip Vuran Şüpheli Serbest Bırakıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 gün önce meydan gelen olayda, arkadaşını domuz zannederek av tüfeğiyle vuran şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, 30 Ağustos günü ilçenin kırsal bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Şahin (17) ile birlikte avlanmaya çıkan H.M., hareket eden arkadaşını domuz zannederek tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığıldı. Arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürülen Barış Şahin, ertesi gün hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.M., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelinin adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi. - ADANA