Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlının kooperatif başkanı olduğu ve 2 ay önce açık cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Rize'nin İyidere ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren Vedat Yılmaz, Hopa'da yakalandı. Yılmaz'ın iki ay önce cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Rize'nin İyidere ilçesinde dün akşam saatlerinde araç içinde arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan ve ardından kullandığı araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken Hopa ilçesinde yakalanan şahsın 2 ay önce Araklı Yarı Açık Cezaevi'nden kaçan Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Hopa Orta Mahalle'de durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı. Araçtan inen Vedat Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Yılmaz, Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Sürmene ilçesi eski belediye başkan yardımcısı Ali Aydın'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın ise arkadaşı Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne konulduğu ve 2 ay önce de cezaevinden kaçtığı öğrenildi. Yılmaz'ın Ali Aydın ile eski yıllara dayanan bir arkadaşlığı olduğu ve son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Vedat Yılmaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
