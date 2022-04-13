Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti

Polis ekipleri, durdurdukları plakalı aracın sürücüsünden ehliyet ve ruhsat istedi. Alzheimer ve kanser olduğunu söyleyerek polislere kimliğini vermek istemeyen sürücü, polisler tarafından ikna edildi. Hakan G. ismi yazan ehliyeti veren sürücünün kimliği ile ehliyeti arasında uyumsuzluk gören trafik polis ekipleri, yanlarından yaya olarak uzaklaşmaya çalışan sürücüyü durdurdu. Kimliği T.T.T. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 132 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

BİBER GAZI SAYESİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu sırada otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.G. belinden çıkardığı bıçakla polis memurlarının üzerine yürüyerek tehdit etti. Polis memurları biber gazı kullanarak kendine de zarar veren şahsın bıçağını bırakmasını sağladı. Bu sırada kaçmaya çalışan T.T.T. yine polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINIRKEN POLİS MEMURUNU YARALADI

Gözaltına alınan M.G. ekip otosuna bindirileceği sırada çıkan arbedede trafik polisi Barış A.'yı yaraladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, T.T.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa