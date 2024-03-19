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'Arkadaşımız öldürülmüş' diye polisi aradılar, cinayet silahı otomobillerinde çıkınca tutuklandılar

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Adana'da, tabancayla vurularak öldürülen Selahattin Ayan'ın, olayı polise ihbar eden arkadaşlarının cinayeti işleyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, cinayet silahının otomobillerinde bulunması üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'da kaldığı apart dairede göğsünden tabancayla vurulan 34 yaşındaki Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları 31 yaşındaki Şükrü Çiçek ve 27 yaşındaki Hıdır Üzel'in, "Arkadaşımız öldürülmüş" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. Ayan'ın öldürüldüğü tabanca, şüphelilerin otomobilinde ele geçirilince gözaltına alınan Çiçek ile Üzel, "Kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık" savunması yaptı. Olay anında odada oldukları güvenlik kamerasından belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

PANİKLEYİP ODADAN AYRILDILAR

Olay, 16 Mart'ta saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selahattin Ayan'ın arkadaşları Şükrü Çiçek ile Hıdır Üzel, kaldığı apart dairesine gitti. Bir süre sonra Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Panikleyip odadan ayrılan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşlarını odada tabancayla vurulmuş halde bulduklarını söyledi. Polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ayan'ın kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

'Arkadaşımız öldürülmüş' diye polisi aradılar, cinayet silahı otomobillerinde çıktıSelahattin Ayan

CİNAYET SİLAHI OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apart dairenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin olay saatinde odada olduğu, bir süre sonra aparttan ayrılıp, ihbarda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu. Bunun üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ayan'ı öldürülmüş halde bulduklarını öne sürerek, "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük" savunması yaptı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Çiçek ile Üzel, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

'Arkadaşımız öldürülmüş' diye polisi aradılar, cinayet silahı otomobillerinde çıktı

ÖLEN KİŞİ VE 2 ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hayatını kaybeden Selahattin Ayan'ın, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan 19 suç kaydı, arkadaşları Hıdır Ü.'nün hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan 13 kaydı ve Şükrü Ç.'nin ise aynı suçlardan 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Export 86:

Ülke 3 kişiden kurtulmuş oldu

21
0
yanıtYanıtla
Pole star:

Yok sadece birinden kurtuldu, diğerleri af olmazsa 8 yıl sonra tekrar aramızda...

yanıt19
yanıt1
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