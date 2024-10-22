Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü

Arjantin'in Glew kasabasında dehşet verici bir cinayet yaşandı. 506 numaralı hatta çalışan otobüs şoförü Leonardo Figueroa (43), direksiyon başındayken bıçaklanarak öldürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cerrahi maskeli bir yolcunun otobüse bindiği ve şoförle kısa bir konuşmanın ardından ani saldırıya geçtiği görülüyor. Saldırgan, şoförü karın bölgesinden iki kez bıçakladıktan sonra hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtı.

Polis, saldırganın Jesús Calipsto (57) olduğunu belirledi. Olayın ardından karakola gelen saldırganın eşi, cinayetin şok edici nedenini ortaya çıkardı. Kadın, şoförle uzun yıllar önce yaşadığı ilişkiyi kocasının öğrendiğini ve bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Ağır yaralı şoför hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından birkaç sokak ötede yakalanan Calipsto'yu "kalleşçe cinayet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Yetkililer, cinayette soygun veya başka bir neden olmadığını, tamamen kıskançlık sonucu işlendiğini doğruladı. Olayın görgü tanıkları ifade vermeye devam ediyor.