Arjantin Açıklarında 7.4 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı
Arjantin'in güneyinde, Ushuaia yakınlarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem, yerel saatle 08.58'de gerçekleşti.
Arjantin'in güney açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre Arjantin'in güneyindeki Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazında yerel saatle 08.58 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. - BUENOS AIRES
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa