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Arızalanan yelkenli tekne ve içindekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ve içinde iki kişi bulunan yelkenli tekne motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ve içinde iki kişi bulunan yelkenli tekne motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı.

İçerisinde 2 şahıs bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri sonucu yelkenli tekne sahil güvenlik botuna yedeklenerek içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Marmaris Marina'ya getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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