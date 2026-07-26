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Arıcının tütsüsü ormanı yaktı

Arıcının tütsüsü ormanı yaktı
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Denizli’nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına neden olduğu iddia edilen arıcının tütsüsü nedeniyle çıkan yangında, söndürme çalışmaları sırasında ekipler arıların saldırısına karşı zor anlar yaşadı.

Yangın, öğle saatlerine doğru Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede arıcılıkla uğraşan bir kişinin tütsü yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin arasında kalan kovanlardan kaçan arılar, ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Yangının söndürülmesi sırasında bölgede bulunan arı kovanları nedeniyle ekipler zaman zaman arıların saldırısına maruz kaldı. Zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren ekipler, yangını tamamen söndürerek bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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